كامافينغا يستبعد ريال مدريد من حساباته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 يوليه 2020

استبعد لاعب الوسط الفرنسي، الأنغولي الأصل والنجم الصاعد بالدوري الفرنسي، إدواردو كامافينغا، فكرة الانضمام لريال مدريد الإسباني الذي يعرض عليه الانتقال لصفوفه بعد عام، رغبة منه في خوض تحد جديد الموسم المقبل باللعب لأحد كبار أوروبا. وفقاً لما كشفته صحيفة آس الرياضية، فإن كامافينغا النجم الصاعد بصفوف ستاد رين، والبالغ من العمر 17 عاماً يدرس عروضاً من باريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ، للحصول على خدماته، بعد أن كان قريباً في البداية من الريال. وكان كامافينغا قد انضم للتشكيل المثالي للموسم المنصرم في الدوري الفرنسي من قبل صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية. ووفقاً للمصدر، فإن رين لن يقدم على بيع كامافينغا، الذي ينتهي عقده مع الفريق في 2022، بأقل من 80 مليون يورو، لذا فإن ريال مدريد استبعد الصفقة للصيف المقبل، خاصة وأنه تأثر اقتصاديا بتداعيات فيروس كورونا المستجد. وإزاء هذا الوضع سيضطر كامافينغا لاستبعاد الريال من حساباته، نظراً لرغبته في خوض تجربة جديدة حال وصوله عرض جيد من كبار أوروبا بحسب آس. وأضافت: "إدارة رين ترغب في الاستثمار أكثر بنجم وسطها عبر محاولة تجديد عقده، لعدم تكرار ما فعلته بالفرنسي عثمان ديمبلي، حين باعته لبروسيا دورتموند بـ20 مليون يورو، والذي باعه بعد ذلك إلى برشلونة مقابل 140 مليون.

