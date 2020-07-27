شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحسم مصير دوري القسم الثالث قبل العيد .. الاستكمال الأقرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعلن اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، المصير النهائي لدوري القسم الثالث قبل بدء إجازة عيد الاضحي المبارك، ويعد الاتجاه الأقرب صدور قرار باستكمال المسابقة لتعود في شهر أكتوبر المقبل بعدما رفضت الأندية الاقتراحات الخاصة بإلغاء الموسم ولعب مباراة فاصلة لتحديد الصاعدين أو صعود المتصدرين حاليا مباشرة .

وقرر اتحاد الكرة استئناف مسابقة دوري القسم الثاني لموسم 19-2020 اعتباراً من يوم 20 سبتمبر المقبل في ظل قرار الدولة بعودة النشاط الرياضي واستكمال المسابقات التي توقفت بسبب جائحة كورونا.. ومن المقرر أن يسمح للأندية المشاركة في المسابقة بالتدريبات بعد إجازة عيد الأضحى المبارك ، وبعد إجراء المسحات الطبية لجميع الفرق المشاركة بداية من يوم 4 أغسطس المقبل.

من ناحية أخرى، استعجلت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة الشركة الراعية للمنتخبات الوطنية لأرسال 900 طاقم يتم توزيعها علي 300 حكم قبل استئناف مباريات الدوري يوم 6 أغسطس المقبل، بناء على الاتفاق الأخير الذي تم بين اللجنة الخماسية والشركة الراعية للملابس.

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كشف مسئولو لجنة لحكام باتحاد الكرة عن أن هناك 44 حكمًا حصلوا على رخصة حكم الـvar ومساعد var خلال الفترة الماضية استعدادًا لاستئناف بطولة الدورى الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل، والتى تبدأ بمباراة الزمالك والمصرى.

وتبحث لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد إمكانية زيادة عدد رخص حكام الـvar بالتنسيق مع مسئولى الاتحاد الدولى خلال الفترة المقبلة استعداداً للموسم الجديد.

فى سياق متصل، أعلن وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن الجبلاية تسلمت 10 أطقم سماعات حديثة للحكام استعدادًا لاستخدامها فى إدارة مباريات الدورى الممتاز، مضيفًا أن السماعات على أعلى مستوى وسوف يتم استخدامها فى مباريات الدورى القادمة بعد شكاوى الحكام من السماعات القديمة والتشويش أثناء المباريات، لذا تم استقدام السماعات الجديدة لاستخدامها مع عودة الدورى يوم 6 أغسطس المقبل.