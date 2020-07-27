شكرا لقرائتكم رئيس النجوم : أحمد عيد عبد الملك قائم بأعمال المدير الفني المؤقت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد الطويلة رئيس نادى النجوم أنه تقرر تعيين أحمد عيد عبد الملك في منصب القائم بأعمال المدير الفني المؤقت لحين تحديد موقف تشكيل الجهاز الفني بالكامل عقب إجازة عيد الأضحى.

وأضاف الطويلة فى تصريحات خاصة، قائلا :" أدرس خوض المباريات الأربعة المتبقية في عمر مسابقة القسم الثاني بالناشئين وقد يكون أحمد عيد مدير فني للفريق في المباريات الأربعة، أما في حالة خوض المباريات بالفريق الأول فقد يتم البحث عن مدير فني ومعه أحمد عيد مدرب عام.

وكشف أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق توليه منصب المدير الفني لفريق ، والذي في دوري القسم الثاني ، قبل انستكمال المباريات المتبقية من عمر الموسم الحالي. وأعلن عبد الملك عن توليه قيادة النجوم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا :"الحمد لله خطوة جديدة تولى تدريب نادى النجوم مديراً فنياً دعواتكم " ، ومع الزمالك فاز أحمد عيد عبد الملك بـ3 ألقاب بواقع لقب بطولة الدوري في موسم 2014 – 2015 ، ولقبين متتاليين في كأس مصر 2012 – 2013، و2013 – 2014 ، ومن الزمالك انضم موسمين إلى نادي طلائع الجيش، وخاض 53 مواجهة، وسجل 15 هدفا، وصنع 4 أهداف. Advertisements

فيما تأكد مسئولو النادي الأهلي من أحقيتهم في ضم كريم فؤاد ظهير أيمن نادي النجوم المعار لفريق إنبي هذا الموسم، من خلال التفاوض مع إدارة النجوم دون العودة لإدارة النادي البترولي، ويمنح عقد إعارة كريم فؤاد الحق لإنبي الأولوية في شراء اللاعب بالفعل، إلا أن ذلك الأمر بموعد أقصاه يوم 30 يونيو الماضي وهو ما لم يحدث وبالتالي أصبح من حق إدارة النجوم بيع اللاعب لأي نادٍ تريده سواء داخل مصر أو خارجها نهاية الموسم الجاري.

ويرغب الأهلي في تدعيم مركز الظهير الأيمن في ظل انتهاء عقد أحمد فتحي نجم دفاع الفريق نهاية الموسم الجاري، وتوقيعه لنادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل ولمدة 3 مواسم، وذلك لمجاورة محمد هاني الذي سيتواجد وحيدًا في هذا المركز بالموسم الجديد.

وتلقى كريم فؤاد -وفقاً لتأكيدات إدارة النجوم- عرضين رسميين خلال الساعات الماضية من الدوري السويسري والبرتغالي بعد تألق اللاعب اللافت هذا الموسم، ودخل كريم فؤاد دائرة اهتمامات الأهلي نظرًا لإمكانياته الفنية والبدنية الكبيرة فضلاً عن صغر سنه فهو من مواليد 1999 وبالتالي سيتم قيده تحت السن في الموسم الجديد.