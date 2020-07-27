شكرا لقرائتكم حمادة أنور: فخور بالمشاركة.. وسنواصل البحث عن حقنا بلقب القرن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مشاركته في اليوم الثاني للجمعية العمومية العادية.
أضاف حمادة أنور خلال تصويته في الجمعية العمومية، يأتي كونه عضوا بالجمعية العمومية قبل أن يكون عضوا بالمجلس، مشددا على فخره بما يشاهده من حضور مميز لأعضاء النادى.
وقال حمادة أنور، إن الحضور يمثل تأكيد على ترحيبهم بما يحققه النادى من إنجازات رياضية واجتماعية.
واختتم حمادة أنور أن إدارة النادي ستواصل جهودها بشأن قضية نادي القرن، لأنه حق القلعة البيضاء الذي لن نحيد عنه.
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