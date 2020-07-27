طارق العشرى: الشباب سلاح المصري فى الدورى الممتاز

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جدة - عمرو شويل أثني طارق العشرى ، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى على لاعبي الفريق الشباب الذين خاضوا لقاء سموحه الأخير بالامس وانتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله فى المعسكر المغلق ببرج العرب مؤكدا أنهم سيكون لهم دور كبير مع الفريق البورسعيدي مع عودة الدورى يوم 6 أغسطس المقبل .

وأكد المدير الفنى للمصرى البورسعيدى فى تصريحات خاصة أنه يقوم بتجهيز أكثر من لاعب شاب للإستفادة منهم خلال لقاءات الدورى وتجربتهم على الطبيعة فى ظل الغيابات الكثيرة التى يعانى منها الفريق بسبب أزمة القيد التى يعانى منها بسبب الإيقاف من الإتحاد الدولى على خلفية أزمة الإيفوارى شيخ موكورو مع نادى هلال أبيض السودانى .

وكشف المدير الفنى للمصرى البورسعيدى أنه سيحرص خلال المباراتين الوديتين المقبلتين على الإعتماد على اللاعبين الناشئين لمنحهم الفرصة بشكل أكبر مثل محمد الجمل هداف قطاع الناشئين بالنادى والذى نجح فى وضع بصمة بإحراز هدف امام طلائع الجيش وأحمد عادى ميسى صانع الألعاب الذى يعول عليه المدير الفنى كثيرا بالإضافة لعبدالناصر دى ماريا وعمرو بغدادى حارس المرمى الناشئ حتى يعتادوا اللعب مع الفريق الأول .

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وتعادل فريقا المصري البورسعيدي وسموحة إيجابيا بهدف لمثله في المباراة الودية التي أقيمت بينهما ببرج العرب ضمن استعدادات الفريقين لعودة الدورى الممتاز المقرر له السادس من أغسطس المقبل.

تقدم عبد الناصر دى ماريا للمصرى البوسعيدى في الدقيقة 38 من عمر اللقاء، وتعادل أحمد حسن مكى لسموحة في الدقيقة 47 من ضربة جزاء.

جاءت المباراة قوية ومفيدة وغلب عليها طابع اللقاءات الرسمية وسيطر عليها لاعبو سموحة الذى ظهر عليهم الرغبة في تعديل الصورة بشكل كبير بعد الهزيمة الأخيرة من الأهلى برباعية نظيفة، ومن قبلها الخسارة أمام الزمالك بخماسية مقابل هدف، في المقابل حاول طارق العشرى المدير الفني للمصرى تجهيز الصف الثانى مثل أحمد عبد الفتاح حارس المرمى وأحمد عادل وعبد الناصر دى ماريا للإستفادة بهم في مباريات الفريق المقبلة.