شكرا لقرائتكم دجلة: الأهلي لم يفاوضنا لاستعاد بيكهام.. ونبحث استعارة شريف ومحمود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد عبدالواحد المدرب العام لفريق وادي دجلة، أن الأهلي لم يرسل أي عروض رسمية لاستعادة أحمد رمضان بيكهام، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني سيبحث إمكانية استعارة ثنائي الأهلي محمد شريف ومحمد محمود في الموسم القادم.

قال عبد الواحد في تصريحات لبرنامج "ملعب الصقر" الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على راديو مصر:" محمد محمود لاعب كبير، وقد نفكر في استعارته خلال الموسم القادم، وهو اضافة كبيرة، وأيضا محمد شريف لاعب جيد، نتمني استعارة الثنائي".

وأضاف: " لم يصلنا عروض رسمية من الأهلي أو الزمالك لضم أحمد رمضان بيكهام، وهو لاعب كبير، ويستحق اللعب لنادي كبير".

وتابع:" بيكهام قادر على اللعب لأحد الأندية الكبيرة في مصر، وبالتأكيد فهو يميل للعب للأهلي".

وحول موقف محمد عبدالعاطي، قال: "الزمالك طلب ضمه في الموسم الماضي، لكن الأمر لم يتكمل بسبب النواحي المالية، حيث طلب ماجد سامي رئيس النادي الحصول على مبلغ كبير، وبالتالي لم يتم انتقاله".

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وزاد:" وادي دجلة يوافق على رحيل اللاعبين في حالة وصول عروض جيدة، وهناك أسماء عديدة انتقلت لأندية آخرى مثل احمد زيزو ومحمد محمود ومحمد شريف وغيرهم".

وعن ودية الزمالك، وقال عبد الواحد:" مواجهة الزمالك الودية كانت مهمة للوقوف على الأخطاء بعد توقف الدوري لفترة طويلة، دفعنا بعدد من اللاعبين الناشئين، في مواجهة فريق كبير".

وأضاف:" نريد الوقوف على الحالة البدنية للاعبي دجلة، وظهر بعض اللاعبين بشكل جيد، رغم الخسارة برباعية لكن تم الاستفادة من تلك المباراة والوقوف على مستوى بعض اللاعبين".

وتابع: " شارك 9 لاعبين ناشئين في تشكيلة دجلة، أمام الزمالك، والطبيعي لا يستطيعوا مجاراة الزمالك، خاصة في الشوط الأخير من المباراة".

وأكمل مدرب دجلة: "المدرب اليوناني كان راضيا عن الأداء يريد تجربة جميع اللاعبين، ولم ينظر إلى نتيجة المباراة، ويريد التعرف على مستويات اللاعبين ولم يقود الفريق سواء في لقاء طنطا قبل لقاء التوقف".