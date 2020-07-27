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وليد أزارو مطلوب في أولمبياكوس اليوناني

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جدة - عمرو شويل تحدثت تقارير صحيفة عن وضع نادى أولمبياكوس اليونانى، المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى ضمن أولوياته للتعاقد معه بداية من الموسم الجديد خلال فترة الانتقالات المقبلة.

 

أوضحت صحيفة "SDNA" اليونانية أن نادى أولمبياكوس سوف يلجأ للتفاوض مع النادى الأهلي لضم وليد أزارو إذا فشلت المفاوضات بين أولمبياكوس وسبورتنج براجا البرتغالي حول بقاء احمد حسن كوكا مهاجم الفريق الحالى.

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اشارت الصحيفة إلى أن نادى أولمبياكوس يجرى محاولات مع النادى البرتغالى لضم كوكا أو تجديد الإعارة بناء على رغبة الجهاز الفنى، وفى حالة عدم التوصل لاتفاق بين الناديين سوف يكون وليد أزارو المهاجم البديل لأحمد حسن كوكا ويتم فتح التفاوض مع النادى الأهلى لضم اللاعب المغربى.

 

كان الاتحاد السعودى لكرة القدم، قد أصدر بيانًا رسميًا للأندية بدوري المحترفين بدرجتيه الأولى والثانية، يحذر فيه من التعاقد مع المهاجم المغربى وليد أزارو، لاعب الأهلى الذى كان معارًا لصفوف الاتفاق السعودى.

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