شكرا لقرائتكم بدءا من الموسم الجديد.. اختيار رجل المباراة في الدوري المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفصح مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عن نيتهم اختيار " رجل المباراة " في مباريات الدوري بداية من الموسم المقبل 2020 – 2021 ، ولن يتم تطبيقه خلال الموسم الجاري المقرر استئنافه يوم 6 أغسطس المقبل.

كان هناك مقترح باختيار رجل المباراة أو أفضل لاعب عقب كل مباراة في الدوري لتحفيز اللاعبين على بذل قصاري جهدهم في المباريات.

في سياق متصل ، تستأنف مسابقة الدورى المصرى الممتاز 2019 / 2020 يوم 6 أغسطس المقبل بالمباريات المؤجلة، بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد .

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وتبدأ المؤجلات بمواجهة الزمالك أمام المصرى يوم 6 أغسطس على ملعب استاد برج العرب بالأسبوع الـ 14، بينما يلتقى نادى مصر مع الإنتاج الحربى يوم 8 أغسطس على معلب استاد الكلية الحربية ضمن الأسبوع الـ 18 .

فيما يلتقى مصر المقاصة نظيره أسوان يوم 9 أغسطس على ملعب المقاولون العرب بالأسبوع الـ 18، فيما يلتقى الأهلى مع إنبى فى نفس اليوم على استاد القاهرة الدولى ضمن الأسبوع الـ 15 .

بينما يلتقى حرس الحدود مع المصرى بالأسبوع الـ 18 على استاد الجيش بالسويس يوم 10 أغسطس والاتحاد مع الزمالك فى نفس اليوم على ملعب برج العرب.