شكرا لقرائتكم ليفربول يعلن انتقال صديق محمد صلاح إلى سان بطرسبرج الروسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادى ليفربول الإنجليزي رحيل مدافعه الكرواتي ديان لوفرين إلى نادي زينيت سان بطرسبرج الروسى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يذكر أن لوفرين انضم إلى صفوف ليفربول مطلع موسم 2014 / 2015 قادمًا من ساوثهامبتون، وخاض مع الريدز 185 مباراة في مختلف البطولات (سجل 8 أهداف وصنع 5 تمريرات ناجحة)

وكان من المقرر أن ينتهي عقده مع الريدز بنهاية الموسم المقبل مع إمكانية التمديد لموسم آخر، إلا أن النادي الإنجليزي قرر الاستغناء عن خدمات مدافعه الكرواتي.

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وعبر موقعه الالكتروني، أعلن ليفربول رحيل لوفرين إلى الدوري الروسي من خلال نادي زينيت سان بطرسبرج، موجهًا له الشكر على كل ما قدمه للفريق خلال المواسم الماضية.

جدير بالذكر أن لوفرين تُوج مع ليفربول مؤخرًا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، كما سبق وحصد مع الريدز بطولة دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

يذكر أن ديان لوفرين يرتبط بعلاقة صداقة قوية مع محمد صلاح نجمنمنتخب مصر.