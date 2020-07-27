شكرا لقرائتكم المقاصة: نتمسك باستمرار إيهاب جلال وصعب معاقبة لاعب لإصابته بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، أن إيهاب جلال مستمر في تدريب الفريق، ولا صحة لما يتداول حول رحيله لقيادة نادي بيراميدز في الوقت الحالي، مؤكدا عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" :" كل ما يقال عن رحيل لاعبين من مصر المقاصة في الوقت الراهن غير صحيح، خاصة بعد قرار استئناف الدوري".

وواصل هويدي :" لازال لدينا 17 مباراة في الدوري، بدأنا فترة الاعداد منذ 4 يوليو، وقمنا بإجراء أكثر من مسحة، وخاض الفريق مباريات ودية، والجميع منتظم في التدريبات بما فيهم الأجانب، نعيش حاليا في فترة استقرار".

وزاد مدير الكرة بنادي مصر المقاصة :" فيروس كورونا من الممكن أن يصاب به أي شخص حتى في ظل الإجراءات الاحترازية، ولا أريد التعقيب على قرار رئيس سموحة بفرض عقوبات ضد اللاعبين، لكن من الصعب تنفيذ أي قرار ومعاقبة اللاعب الذي يصاب".

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وحول حقيقة رحيل إيهاب جلال لتدريب بيراميدز، قال:" إلى الآن هو مستمر مع مصر المقاصة، وعقده ينتهي في ختام الموسم الحالي، وسنعمل على الإبقاء عليه".

في سياق آخر، قررت إدارة نادي مصر المقاصة الموافقة على العروض التي تصل للاعبين من أي نادٍ داخل مصر أو خارجها من أجل توفير سيولة مالية للخروج من الأزمة المالية، كما طلبت إدارة النادي من أحد وكلاء اللاعبين الذين يرتبط بعلاقة قوية مع بعض أعضاء المجلس بتسويق اللاعبين الأجانب في الفريق مقابل حصوله على نسبة في ظل عدم قدرة إدارة النادي علي تسويق لاعبيها الأجانب نظرًا لكبر سن فوافي وشيميلس بيكلي وكذلك لعدم ظهور خالد أوتشو بمظهر مميز في الفترة الماضية، في حين أن فيكتور موسيس لم يقدم المردود الذي يسمح بتسويقه منذ انضمامه من حرس الحدود مطلع الموسم الحالي.

من ناحية أخرى طلبت إدارة نادي مصر المقاصة من لاعبي الفريق الأول دراسة فكرة التنازل عن جزء من المستحقات المالية المتأخرة لدي إدارة النادي والتي تصل إلي أكثر من 8 أشهر، حيث كشف مصدر داخل إدارة النادي عن أن هناك اقتراحًا تم عرضه علي فريق الكرة بشأن التنازل عن جزء من المستحقات في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي منذ فترة.