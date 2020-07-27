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الزمالك : محمود علاء أعتذر عن واقعة بيراميدز

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جدة - عمرو شويل كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، تقديم محمود علاء مدافع الفريق اعتذار عما بدر منه في مباراة بيراميدز الودية.

 

كان محمود علاء تعرض للطرد خلال ودية الزمالك وبيراميدز، ليعلن مرتضي منصور رئيس النادي بعدها تغريمه 200 ألف جنيه.

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وقال أمير مرتضى فى تصريحات خاصة أن اعتذار محمود علاء، موقف رائع من اللاعب بالنسبة لمسئولي الزمالك ويؤكد أن اللاعب يتحمل المسئولية ويتدارك أي خطأ سريعاً.

 

وأضاف المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن ما حدث من هجوم علي محمود علاء من جانب بعض الجماهير ووسائل الإعلام أمر مرفوض، فأي لاعب معرض أن يخطأ و مسيرة محمود علاء مع الزمالك بها أكثر من موقف إيجابي وطوال السنين التي لعب لها للقلعة البيضاء قدم آداء رجولي ومن الوارد أن يحدث خطأ أو رد فعل غير إيجابي لكن الأهم أنه تدارك خطأه سريعا.

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