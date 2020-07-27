شكرا لقرائتكم الزمالك : محمود علاء أعتذر عن واقعة بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، تقديم محمود علاء مدافع الفريق اعتذار عما بدر منه في مباراة بيراميدز الودية.
كان محمود علاء تعرض للطرد خلال ودية الزمالك وبيراميدز، ليعلن مرتضي منصور رئيس النادي بعدها تغريمه 200 ألف جنيه.
وقال أمير مرتضى فى تصريحات خاصة أن اعتذار محمود علاء، موقف رائع من اللاعب بالنسبة لمسئولي الزمالك ويؤكد أن اللاعب يتحمل المسئولية ويتدارك أي خطأ سريعاً.
وأضاف المشرف على الكرة بنادي الزمالك، أن ما حدث من هجوم علي محمود علاء من جانب بعض الجماهير ووسائل الإعلام أمر مرفوض، فأي لاعب معرض أن يخطأ و مسيرة محمود علاء مع الزمالك بها أكثر من موقف إيجابي وطوال السنين التي لعب لها للقلعة البيضاء قدم آداء رجولي ومن الوارد أن يحدث خطأ أو رد فعل غير إيجابي لكن الأهم أنه تدارك خطأه سريعا.
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