شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يكرم الشباب المصري المشارك في مبادرة المشاورات الشبابية العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كرم الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الشباب المصري المشارك في فعاليات مبادرة المشاورات الشبابية العربية، والتي تم تنفيذها خلال ايام 20 ، 21 ، 23 يوليو 2020، عبر تقنية الاتصال المرئي، من خلال وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع جامعة الدول العربية.

أشاد الدكتور وزير الشباب والرياضة بالشباب المصري وتمثيله المشرف خلال فعاليات مبادرة المشاورات الشبابية العربية، مؤكداً أن مصر تذخر بالعديد من الشباب ذوي الفكر والرؤية والطاقة الإيجابية.

وأكد وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، على ضرورة الإسراع بتدشين المجلس التأسيسي للمشاورات الشبابية العربية المنبثق عن توصيات الاعلان الختامي لمبادرة المشاورات الشبابية العربية اعلان "القاهرة" لمتطلبات الشباب العربي في ظل جائحة كورونا وما بعدها (رؤى موحدة .. لمتطلبات الشباب) كنموذج شبابي عربي تحت رعاية مجلس وزراء الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية ، ليكون منبراً للشباب العربي ، وبيتاً للمبادرات والأفكار التي تسهم في تطوير مناخ عمليات التخطيط للبرامج الشبابية، وتعزيز التبادل الثقافي وتبادل التجارب والخبرات في العديد من المجالات، وفق استراتيجية شبابية عربية موحدة.

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كما شدد وزير الشباب والرياضة على ضرورة تنفيذ جميع توصيات مبادرة المشاورات الشبابية العربية ومتابعتها ، موضحاً أن التوصيات سيتم إرسالها للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب.

شهد التكريم نجوى صلاح - رئيس الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية ، الدكتور عمرو الحداد - مساعد وزير الشباب والرياضة، الدكتور علاء الدين الدسوقي - مدير عام البرامج الثقافية والفنية ، الدكتور عبد الله الباطش- المنسق العام لمبادرة المشاورات الشبابية العربية، وتم تكريم كل من الدكتوره امال امام ، محمد محي ، محمد صلاح، الدكتوره رضوى زكي، مصطفى مجدي، الهام مبارك.

يذكر ان وزارة الشباب والرياضة كانت قد أطلقت استمارة على بوابة مصر للشباب والرياضة للتسجيل في المشاورات الشبابية العربية ، وتقدم للمشاركة اكثر من ١٠٠٠ شاب وفتاة ، وتم عقد العديد من المقابلات الشخصية وصولا للمشاركين النهائيين في مبادرة المشاورات الشبابية العربية .