شكرا لقرائتكم المصري راحة وقفة وأول أيام العيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى منح لاعبيه راحة يومى الوقفة وأول أيام عيد الأضحى ، ومنح اللاعبين فرصة قضاء الراحة مع الأهل والأصدقاء بعد فترة 10 أيام قضاها الفريق بمعسكر مغلق في برج العرب ، تخلله إقامة 5 مباريات مع فرق الدورى للإطمئنان على الحالة البدنية للاعبين قبل الدخول فى غمار لقاءات الدورى والتى يستهلها الفريق بمواجهة الزمالك يوم 6 أغسطس المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ14 للدورى .

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من ناحية اخرى استقر مسئولو المصرى البورسعيدى على مواجهة بيراميدز وديا بعد غد الأربعاء فى لقاءين وديين فى ختام معسكره المغلق ببرج العرب استعدادا لعودة الدورى والذى يستهله الفريق البورسعيدى بلقاء الزمالك يوم 6 اغسطس المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر للدورى .

ويحرص الجهاز الفنى للمصرى بقيادة طارق العشرى على أقامة اكبر عدد من المباريات الودية خلال فترة المعسكر لإعداد اللاعبين بالشكل الكافى ورفع الحمل البدنى لهم بعد الراحة الطويلة التى حصلوا عليها والتى امتدت لمدة 4 شهور بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم كله منذ بداية العام الحالى وأدت لإيقاف النشاط الكروى.