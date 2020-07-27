شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: مستعدون لدوري أبطال إفريقيا تحت أي ظرف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن الفريق ليس لديه أي مشكلة في عودة نظام مسابقة دوري أبطال أفريقيا كما كان بإقامة مباريات نصف النهائي ذهاب وعودة .

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وتايع أمير مرتضى أنه سواء كانت البطولة ستقام من جولة واحدة أو بنظام الذهاب والعودة فهو أمر يخص الكاف اما الزمالك فلديه الاستعداد في كل الحالات.

وأضاف :"نستعد جيدا من الناحية الفنية وتجهيز الفريق بالشكل المطلوب في الوقت الحالي قبل استئناف البطولة وهو الأمر المطلوب، أما عوامل الأرض أو نظام المسابقة فلا أزمة بالنسبة لنا ومستعدون تحت أي ظروف لأن تركيزنا هو تحقيق اللقب".