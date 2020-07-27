أمير مرتضى: مستعدون لدوري أبطال إفريقيا تحت أي ظرف

شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: مستعدون لدوري أبطال إفريقيا تحت أي ظرف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن الفريق ليس لديه أي مشكلة في عودة نظام مسابقة دوري أبطال أفريقيا كما كان بإقامة مباريات نصف النهائي ذهاب وعودة .
وتايع أمير مرتضى أنه سواء كانت البطولة ستقام من جولة واحدة أو بنظام الذهاب والعودة فهو أمر يخص الكاف اما الزمالك فلديه الاستعداد في كل الحالات.
وأضاف :"نستعد جيدا من الناحية الفنية وتجهيز الفريق بالشكل المطلوب في الوقت الحالي قبل استئناف البطولة وهو الأمر المطلوب، أما عوامل الأرض أو نظام المسابقة فلا أزمة بالنسبة لنا ومستعدون تحت أي ظروف لأن تركيزنا هو تحقيق اللقب".
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