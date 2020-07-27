شكرا لقرائتكم زى النهاردة .. الأهلي بطلا للسوبر المحلى 2008 على حساب الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج النادى الأهلى بطلا لكأس السوبر المحلى على حساب الزمالك بهدفين دون رد، في مثل هذا اليوم 27 يوليو 2008 ، سجلهما محمد بركات والمعتز بالله إينو، ليحافظ الأهلي على لقبه للموسم الرابع على التوالي ، جاء تشكيل الأهلي البطل مكونا من: أمير عبدالحميد، أحمد صديق (أسامة حسني ق73)، وائل جمعة، شادي محمد، أحمد السيد، سيد معوض، حسام عاشور، التونسي أنيس بوجلبان (المعتز بالله إينو ق 87)، أحمد حسن كامل، محمد بركات، الأنجولي أمادو فلافيو (حسن مصطفي ق 84).

بينما جاء تشكيل الزمالك مكونا من: عبدالواحد السيد، محمد إبراهيم، عمرو الصفتي، هاني سعيد، التونسي وسام العابدي، البرازيلي ريكاردو (محمد عبدالله ق 72)، أيمن عبدالعزيز، أحمد عبدالرؤوف (شريف أشرف ق 59)، أحمد مجدي، علاء كمال (أحمد جعفر ق 82)، الغاني جونيور أجوجو.

أدار المباراة بإستاد القاهرة الحكم النمساوي ستوشليك فريتز، الذي أشهر البطاقة الحمراء للتونسي وسام العابدي.

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وعلى مدار التاريخ، نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1"

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.