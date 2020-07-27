شكرا لقرائتكم الفوج الخامس من حكام الدوري الممتاز بدون إصابات بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جاءت نتيجة مسحة الكشف عن فيروس كورونا للدفعة الخامسة من الحكام سلبية لجميع الحالات البالغ عددها 23 حكم، استعدادًا لإستئناف مباريات الدوري المصري يوم 6 أغسطس المقبل، بمباراة الزمالك أمام المصري في اللقاء المؤجل من الجولة الـ14 للدوري.

وأشاد مسئولو اتحاد الكرة بمعسكرات الحكام والتي تم تقسيمها على 5 أفواج تحت إشراف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام وعزب حجاج مدير اللجنة ، وحالة الإلتزام والإنضباط التي كان عليها المعسكر.

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وأكد اتحاد الكرة فى وقت سابق إصابة حكم من حكام الدوري الممتاز من الفوج الأول بفيروس كورونا وتم عزله من قبل اللجنة الطبية برئاسة محمد سلطان.

وأكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أنه ليس هناك نية لتأجيل مسابقة الدورى أو إلغاء البطولة بسبب تزايد حالات الإصابة بكورونا، وقال سلطان فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت "الدورى سيعود والحالات المصابة سيتم عزلها، كلنا حريصون على سلامة الجميع لكن ليس هناك نية لتأجيل انطلاق المسابقة أو الغائها، وإنما هناك توجه لتشديد الإجراءات الاحترازية فى الفترة المقبلة لتخفيض أعداد الإصابات بين أندية الدورى بعد واقعة الإنتاج الحربى، وقال محمد سلطان "سوف نجرى مسحة كورونا لـ 22 فردا كانوا فى معسكر الإنتاج الحربى بشرم الشيخ، وذلك الجمعة المقبل للاطمئنان على سلامة الجميع، وحال سلبية جميع الحالات سوف يستكمل المتعافون تدريباتهم بشكل عادى ، ثم يخضع المصابون للعزل المنزلى وبروتوكول العلاج ثم تعاد لهم المسحة بعد عشرة أيام وفى حالة سلبية المسحة سوف ينتظمون مع زملائهم فى التدريبات بشكل طبيعى".

ويضيف رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: "إجراء مسحة كورونا لا يعفى الجميع من الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى كل تحركاتهم والالتزام بالإرشادات الطبية التى وضعتها اللجنة لضمان الخروج من الازمة بشكل سريع".