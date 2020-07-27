شكرا لقرائتكم الفوج الخامس من حكام الدوري الممتاز بدون إصابات بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جاءت نتيجة مسحة الكشف عن فيروس كورونا للدفعة الخامسة من الحكام سلبية لجميع الحالات البالغ عددها 23 حكم، استعدادًا لإستئناف مباريات الدوري المصري يوم 6 أغسطس المقبل، بمباراة الزمالك أمام المصري في اللقاء المؤجل من الجولة الـ14 للدوري.
وأشاد مسئولو اتحاد الكرة بمعسكرات الحكام والتي تم تقسيمها على 5 أفواج تحت إشراف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام وعزب حجاج مدير اللجنة ، وحالة الإلتزام والإنضباط التي كان عليها المعسكر.
وأكد اتحاد الكرة فى وقت سابق إصابة حكم من حكام الدوري الممتاز من الفوج الأول بفيروس كورونا وتم عزله من قبل اللجنة الطبية برئاسة محمد سلطان.
ويضيف رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: "إجراء مسحة كورونا لا يعفى الجميع من الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى كل تحركاتهم والالتزام بالإرشادات الطبية التى وضعتها اللجنة لضمان الخروج من الازمة بشكل سريع".
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