اخبار الرياضه

الفوج الخامس من حكام الدوري الممتاز بدون إصابات بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الفوج الخامس من حكام الدوري الممتاز بدون إصابات بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جاءت نتيجة مسحة الكشف عن فيروس للدفعة الخامسة من الحكام سلبية لجميع الحالات البالغ عددها 23 حكم، استعدادًا لإستئناف مباريات يوم 6 أغسطس المقبل، بمباراة الزمالك أمام المصري في اللقاء المؤجل من الجولة الـ14 للدوري.

 

وأشاد مسئولو اتحاد الكرة بمعسكرات الحكام والتي تم تقسيمها على 5 أفواج تحت إشراف وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام وعزب حجاج مدير اللجنة ، وحالة الإلتزام والإنضباط التي كان عليها المعسكر.

 

Advertisements

وأكد اتحاد الكرة فى وقت سابق إصابة حكم من حكام الدوري الممتاز من الفوج الأول بفيروس كورونا وتم عزله من قبل اللجنة الطبية برئاسة محمد سلطان.

 

وأكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أنه ليس هناك نية لتأجيل مسابقة الدورى أو إلغاء البطولة بسبب تزايد حالات الإصابة بكورونا، وقال سلطان فى مداخلة هاتفية لبرنامج صباحك بيضحك مع الإعلامى أحمد خيرى عبر إذاعة أون سبورت "الدورى سيعود والحالات المصابة سيتم عزلها، كلنا حريصون على سلامة الجميع لكن ليس هناك نية لتأجيل انطلاق المسابقة أو الغائها، وإنما هناك توجه لتشديد الإجراءات الاحترازية فى الفترة المقبلة لتخفيض أعداد الإصابات بين أندية الدورى بعد واقعة الإنتاج الحربى، وقال محمد سلطان "سوف نجرى مسحة كورونا لـ 22 فردا كانوا فى معسكر الإنتاج الحربى بشرم الشيخ، وذلك الجمعة المقبل للاطمئنان على سلامة الجميع، وحال سلبية جميع الحالات سوف يستكمل المتعافون تدريباتهم بشكل عادى ، ثم يخضع المصابون للعزل المنزلى وبروتوكول العلاج ثم تعاد لهم المسحة بعد عشرة أيام وفى حالة سلبية المسحة سوف ينتظمون مع زملائهم فى التدريبات بشكل طبيعى".

 

ويضيف رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة: "إجراء مسحة كورونا لا يعفى الجميع من الالتزام بالإجراءات الاحترازية فى كل تحركاتهم والالتزام بالإرشادات الطبية التى وضعتها اللجنة لضمان الخروج من الازمة بشكل سريع".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الفوج الخامس من حكام الدوري الممتاز بدون إصابات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا