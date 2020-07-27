شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يتفوق على 34 حارسا شاركوا فى الدورى.. انفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطف محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي الأضواء في الموسم رقم 61 للدوري الذي توقف في 11 مارس الماضي بسبب وباء كورونا ويعود في السادس من أغسطس المقبل.. الشناوي خاض كل مباريات فريقه في المسابقة هذا الموسم ولم يستقبل مرماه سوى 4 أهداف فقط ليتربع في صدارة الحراس الذين ظهروا مع الأندية الـ 18 المشاركة في المسابقة هذا الموسم.

ونستعرض أبرز أرقام هؤلاء الحراس في النقاط التالية:



- 34 حارساً شاركوا في المسابقة قبل توقفها كان من بينهم إسلام طارق الذي بدأ الموسم مع نادي طنطا وشارك معه في 11 مباراة وتلقت شباكه 14 هدفاً وحافظ عليها نظيفة في 5 مباريات ’ ثم انتقل لصفوف الجونة في يناير ولعب معه 3 مباريات استقبلت شباكه فيها 3 أهداف وصمدت في لقاء واحد.

انفو جراف حراس الدورى المصري

- محمد الشناوي لم يكن الحارس الوحيد الذي شارك في كل مباريات فريقه في المسابقة قبل توقفها لكنه كان ضمن 4 أسماء حققوا هذا الإنجاز مع الهاني سليمان في سموحة (18 مباراة) وأحمد السعدني من حرس الحدود (17 مباراة) و محمد بسام في طلائع الجيش (19 مباراة) وهو أكثر الحراس مشاركة.

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- وبخلاف هذا الرباعي دفعت ثلاثة أندية بـ 3 حراس وهي الزمالك الذي بدأ بمحمد عواد ثم أكمل محمد أبو جبل وبينهما خاض الصاعد محمد صبحي حارس المنتخب الأولمبي لقاء طنطا في الجولة الثانية عشرة.

- الجونة أيضاً أشرك عمر رضوان ومحمود الغرباوي و إسلام طارق ومعه أسوان الذي أعطى الفرصة للثلاثي مسعد عوض ورضا سيد والصاعد إسلام سليمان الذي خاض لقاء وادي دجلة في الجولة الرابعة عشرة.

- قائمة الأكثر حفاظاً على نظافة الشباك ضمت أيضاً بجانب حارس الأهلي كلاً من عامر عامر من الإنتاج الحربي (9 من 16) ومحمود أبو السعود حارس المقاولون (7 من 15) وعماد السيد من الاتحاد السكندري (7 من 15) وأحمد السعدني حارس الحدود (6 من 17).

- 11 نادياً أعطوا الفرصة لحارسين على رأسهم المقاولون العرب وبيراميدز اللذان يحتلان المركز الثاني والثالث ’ حيث دفع الأول بالثنائي محمود أبو السعود وحسن شاهين أما بيراميدز فقد أشرك المهدي سليمان وأحمد الشناوي.

- محمد عبد المنصف حارس وادي دجلة الأكبر سناً (43 سنة) وهو أيضاً الأكثر استقبالا للأهداف بالمشاركة مع محمد حمدي حارس المقاصة (25 هدفاً في 16 مباراة) ثم محمد بسام من طلائع الجيش (26 هدفاً في 19 مباراة) ومسعد عوض حارس أسوان (22 هدفاً في 15 مباراة).

- أصغر الحراس الذين ظهورا حتى الآن كان محمد صبحي من الزمالك (21 سنة) ثم عمر رضوان وإسلام سليمان حارسا الجونة وأسوان (22 سنة) يليهم محمود جاد من انبي وأحمد عبد الفتاح من المصري (23 سنة).