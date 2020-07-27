شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة: نبحث استعارة محمد محمود وشريف من الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبدالواحد، المدرب العام لفريق وادي دجلة، أن الأهلي لم يرسل أى عروض رسمية للتعاقد مع أحمد رمضان بيكهام، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني سيبحث إمكانية استعارة ثنائي الأهلي محمد شريف ومحمد محمود بالموسم المقبل، وقال عبد الواحد فى تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" الذى يقدمه عمر ربيع ياسين على راديو مصر، " محمد محمود لاعب كبير، وقد نفكر فى استعارته خلال الموسم المقبل، وهو إضافة كبيرة، وأيضا محمد شريف لاعب جيد، نتمني استعارة الثنائى".

وأضاف عبد الواحد، "لم يصلنا عروض رسمية من الأهلي أو الزمالك لضم أحمد رمضان بيكهام، وهو لاعب كبير، ويستحق اللعب لنادى كبير".

وتابع، "بيكهام قادر على اللعب لأحد الأندية الكبيرة في مصر، وبالتأكيد فهو يميل للعب للأهلي".

وحول موقف محمد عبد العاطى قال مدرب دجلة، "الزمالك طلب ضمه في الموسم الماضي، لكن الأمر لم يتكمل بسبب النواحي المالية، حيث طلب ماجد سامي رئيس النادي الحصول على مبلغ كبير، وبالتالي لم يتم انتقاله".

وأضاف عبد الواحد، "وادى دجلة يوافق على رحيل اللاعبين في حالة وصول عروض جيدة، وهناك أسماء عديدة انتقلت لأندية آخرى مثل أحمد زيزو ومحمد محمود ومحمد شريف وغيرهم".

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وعن ودية الزمالك، وقال عبد الواحد، "مواجهة الزمالك الودية كانت مهمة للوقوف على الأخطاء بعد توقف الدوري لفترة طويلة، دفعنا بعدد من اللاعبين الناشئين، في مواجهة فريق كبير".

وأضاف، "نريد الوقوف على الحالة البدنية للاعبي دجلة، وظهر بعض اللاعبين بشكل جيد، رغم الخسارة برباعية لكن تم الاستفادة من تلك المباراة والوقوف على مستوى بعض اللاعبين".

وأشار عبد الواحد إلى أنه شارك 9 لاعبين ناشئين فى تشكيلة دجلة، أمام الزمالك، والطبيعي لا يستطيعوا مجاراة الزمالك، خاصة في الشوط الأخير من المباراة.

وتابع مدرب دجلة، "المدرب اليوناني كان راضيا عن الأداء يريد تجربة جميع اللاعبين، ولم ينظر إلى نتيجة المباراة، ويريد التعرف على مستويات اللاعبين ولم يقد الفريق سواء في لقاء طنطا قبل لقاء التوقف".