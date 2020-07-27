وادى دجلة: نبحث استعارة محمد محمود وشريف من الأهلي

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وأضاف عبد الواحد، "لم يصلنا عروض رسمية من الأهلي أو الزمالك لضم أحمد رمضان بيكهام، وهو لاعب كبير، ويستحق اللعب لنادى كبير".
وتابع، "بيكهام قادر على اللعب لأحد الأندية الكبيرة في مصر، وبالتأكيد فهو يميل للعب للأهلي".
وحول موقف محمد عبد العاطى قال مدرب دجلة، "الزمالك طلب ضمه في الموسم الماضي، لكن الأمر لم يتكمل بسبب النواحي المالية، حيث طلب ماجد سامي رئيس النادي الحصول على مبلغ كبير، وبالتالي لم يتم انتقاله".
وأضاف عبد الواحد، "وادى دجلة يوافق على رحيل اللاعبين في حالة وصول عروض جيدة، وهناك أسماء عديدة انتقلت لأندية آخرى مثل أحمد زيزو ومحمد محمود ومحمد شريف وغيرهم".
وعن ودية الزمالك، وقال عبد الواحد، "مواجهة الزمالك الودية كانت مهمة للوقوف على الأخطاء بعد توقف الدوري لفترة طويلة، دفعنا بعدد من اللاعبين الناشئين، في مواجهة فريق كبير".
وأضاف، "نريد الوقوف على الحالة البدنية للاعبي دجلة، وظهر بعض اللاعبين بشكل جيد، رغم الخسارة برباعية لكن تم الاستفادة من تلك المباراة والوقوف على مستوى بعض اللاعبين".
وأشار عبد الواحد إلى أنه شارك 9 لاعبين ناشئين فى تشكيلة دجلة، أمام الزمالك، والطبيعي لا يستطيعوا مجاراة الزمالك، خاصة في الشوط الأخير من المباراة.
وتابع مدرب دجلة، "المدرب اليوناني كان راضيا عن الأداء يريد تجربة جميع اللاعبين، ولم ينظر إلى نتيجة المباراة، ويريد التعرف على مستويات اللاعبين ولم يقد الفريق سواء في لقاء طنطا قبل لقاء التوقف".
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