شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن تطبيق جائزة "رجل المباراة" الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، أنه سيتم اختيار "رجل المباراة" فى مباريات الدورى بداية من الموسم المقبل 2020 – 2021، ولن يتم تطبيقه خلال الموسم الجارى المقرر استئنافه يوم 6 أغسطس المقبل.

وكان هناك مقترح باختيار رجل المباراة أو أفضل لاعب عقب كل مباراة فى الدورى لتحفيز اللاعبين على بذل قصارى جهدهم فى المباريات.

فى سياق متصل، تستأنف مسابقة الدورى المصرى الممتاز 2019 / 2020 يوم 6 أغسطس المقبل بالمباريات المؤجلة، بعد توقف دام لأكثر من 4 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد .

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وتبدأ المؤجلات بمواجهة الزمالك أمام المصرى يوم 6 أغسطس على ملعب استاد برج العرب بالأسبوع الـ 14، بينما يلتقى نادى مصر مع الإنتاج الحربى يوم 8 أغسطس على معلب استاد الكلية الحربية ضمن الأسبوع الـ 18 .

فيما يلتقى مصر المقاصة نظيره أسوان يوم 9 أغسطس على ملعب المقاولون العرب بالأسبوع الـ 18، فيما يلتقى الأهلى مع إنبى فى نفس اليوم على استاد القاهرة الدولى ضمن الأسبوع الـ 15 .

بينما يلتقى حرس الحدود مع المصرى بالأسبوع الـ 18 على استاد الجيش بالسويس يوم 10 أغسطس والاتحاد مع الزمالك فى نفس اليوم على ملعب برج العرب.