شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف يحذر لاعبى الاتحاد من زيادة الوزن فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر طلعت يوسف، المدير الفنى للاتحاد السكندرى، لاعبيه من زيادة الوزن خلال إجازة عيد الأضحى، مؤكدا أنه سيقابل ذلك بعقوبات مغلظة فى ظل حرصه على عودة اللاعبين بنفس المستوى البدنى الذى وصلوا إليه خلال الفترة الحالية. وأقام الاتحاد السكندرى بعض المباريات الودية ببرج العرب حيث تعادل مع طنطا بهدف لمثله، ويستعد لمواجهة سموحة مباراتين وديا يختتم بهما معسكره قبل إجازة العيد.

من ناحية أخرى، أعلن عبد الجليل إمام، مدير الكرة بالاتحاد السكندرى، سلبية العينة الطبية التى تم سحبها من لاعبى الفريق الإيفوارى رزاق سيسيه والسورى عمر الميدانى، ومن المقرر أن ينضما الثنائى لتدريبات زعيم الثغر بداية من الغد.

وكان اللاعبان قد وصلا إلى مطار القاهرة منذ 48 ساعة وعلى الفور تم سحب العينة الطبية للتأكد من سلامتهما قبل الانضمام لتدريبات الفريق.

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فى ذات السياق، أكد أحمد عبد اللطيف مخطط أحمال الاتحاد السكندرى أن عمر الميدانى جاهز تماما للدخول فى تدريبات الفريق مباشرة وابتداء من اليوم، حيث كان اللاعب منتظما فى التدريبات الجماعية بالكونفرانس، إلى جانب انتظامه فى تدريبات الوحدة السورى والذى سمح للاعب بالتدريب مع زملائه الدوليين المتواجدين بسوريا.

وكان الجهاز الطبى للاتحاد السكندرى أكد انضمام الثنائى أسامة العزب ومروان النجار إلى التدريبات الجماعية نهاية الأسبوع عقب تحول النتيجة للعينات من إيجابية لسلبية، وتم إجراء عدد من المسحات والتحاليل الطبية التى أكدت شفاؤهم، وسيتم عمل مسحة غدا الاثنين عقب التدريب الصباحى للاطمئنان على جميع اللاعبين.