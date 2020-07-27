شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن اعتذار محمود علاء عن واقعة مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، أن محمود علاء مدافع الفريق اعتذر على ما بدر منه فى مباراة بيراميدز الودية، وقال أمير مرتضى، "اعتذار علاء موقف رائع بالنسبة لنا ويؤكد أن اللاعب يتحمل المسئولية ويتدارك أى خطأ سريعا".

وأضاف أمير، "لكن ما حدث بالهجوم عليه من بعض الجماهير أو وسائل الإعلام مرفوض، فأى لاعب معرض أن يخطئ و مسيرة محمود علاء مع الزمالك بها أكثر من أمر إيجابي وطوال السنين التى لعب لها للزمالك قدم أداءً رجولياً، ومن الوارد أن يحدث أمر أو رد فعل غير إيجابي لكن الأهم أنه تدارك خطأه سريعا".

في سياق آخر، أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن الفريق ليس لديه أى مشكلة في عودة نظام مسابقة دورى أبطال أفريقيا كما كان بإقامة مباريات نصف النهائي ذهاب وعودة .

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وأضاف أمير مرتضى أنه سواء كانت البطولة ستقام من جولة واحدة أو بنظام الذهاب والعودة فهو أمر يخص الكاف اما الزمالك فلديه الاستعداد في كل الحالات.

وتابع، "نستعد جيدا من الناحية الفنية وتجهيز الفريق بالشكل المطلوب في الوقت الحالي قبل استئناف البطولة وهو الأمر المطلوب، أما عوامل الأرض أو نظام المسابقة فلا أزمة بالنسبة لنا ومستعدون تحت أي ظروف لأن تركيزنا هو تحقيق اللقب".