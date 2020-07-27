شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن اعتذار محمود علاء عن واقعة مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، أن محمود علاء مدافع الفريق اعتذر على ما بدر منه فى مباراة بيراميدز الودية، وقال أمير مرتضى، "اعتذار علاء موقف رائع بالنسبة لنا ويؤكد أن اللاعب يتحمل المسئولية ويتدارك أى خطأ سريعا".
وأضاف أمير، "لكن ما حدث بالهجوم عليه من بعض الجماهير أو وسائل الإعلام مرفوض، فأى لاعب معرض أن يخطئ و مسيرة محمود علاء مع الزمالك بها أكثر من أمر إيجابي وطوال السنين التى لعب لها للزمالك قدم أداءً رجولياً، ومن الوارد أن يحدث أمر أو رد فعل غير إيجابي لكن الأهم أنه تدارك خطأه سريعا".
في سياق آخر، أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن الفريق ليس لديه أى مشكلة في عودة نظام مسابقة دورى أبطال أفريقيا كما كان بإقامة مباريات نصف النهائي ذهاب وعودة .
وأضاف أمير مرتضى أنه سواء كانت البطولة ستقام من جولة واحدة أو بنظام الذهاب والعودة فهو أمر يخص الكاف اما الزمالك فلديه الاستعداد في كل الحالات.
وتابع، "نستعد جيدا من الناحية الفنية وتجهيز الفريق بالشكل المطلوب في الوقت الحالي قبل استئناف البطولة وهو الأمر المطلوب، أما عوامل الأرض أو نظام المسابقة فلا أزمة بالنسبة لنا ومستعدون تحت أي ظروف لأن تركيزنا هو تحقيق اللقب".
كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يعلن اعتذار محمود علاء عن واقعة مباراة بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.