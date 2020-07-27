شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يهزم الزمالك بهدفى الصقر وإينو ويتوج بالسوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 27 يوليو 2008، توج النادى الأهلى بطلا لكأس السوبر المحلى على حساب الزمالك بهدفين دون رد، سجلهما أحمد حسن "الصقر" والمعتز بالله إينو، ليحافظ الأهلى على لقبه للموسم الرابع على التوالى، جاء تشكيل الأهلى البطل مكونا من: أمير عبدالحميد، أحمد صديق (أسامة حسنى ق73)، وائل جمعة، شادى محمد، أحمد السيد، سيد معوض، حسام عاشور، التونسى أنيس بوجلبان (المعتز بالله إينو ق 87)، أحمد حسن كامل، محمد بركات، الأنجولى أمادو فلافيو (حسن مصطفى ق 84).

بينما جاء تشكيل الزمالك مكونا من: عبدالواحد السيد، محمد إبراهيم، عمرو الصفتي، هانى سعيد، التونسى وسام العابدي، البرازيلى ريكاردو (محمد عبدالله ق 72)، أيمن عبدالعزيز، أحمد عبدالرؤوف (شريف أشرف ق 59)، أحمد مجدي، علاء كمال (أحمد جعفر ق 82)، الغانى جونيور أجوجو.

أدار المباراة باستاد القاهرة الحكم النمساوى ستوشليك فريتز، الذى أشهر البطاقة الحمراء للتونسى وسام العابدي.

وعلى مدار التاريخ، نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية، وبعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست عام 1907.

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وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1"

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.