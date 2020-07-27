شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يمنح لاعبيه راحة يومين فى العيد استعداداً للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر طارق العشرى، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، منح لاعبيه راحة يومى الوقفة وأول أيام عيد الأضحى لقضائهما مع الأهل والأصدقاء بعد 10 أيام قضاها الفريق بمعسكر مغلق ببرج العرب لإقامة 5 مباريات مع فرق الدورى للاطمئنان على الحالة البدنية للاعبين قبل الدخول فى لقاءات الدورى، والتى يستهلها الفريق بمواجهة الزمالك يوم 6 أغسطس المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة الـ14 للدورى.

من ناحية أخرى، استقر مسئولو المصرى البورسعيدى على مواجهة بيراميدز ودياً بعد غد الأربعاء فى لقاءين وديين فى ختام معسكره المغلق ببرج العرب استعدادا لعودة الدورى والذى يستهله الفريق البورسعيدى بلقاء الزمالك يوم 6 أغسطس المقبل فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر للدورى.

ويحرص الجهاز الفنى للمصرى بقيادة طارق العشرى على إقامة أكبر عدد من المباريات الودية خلال فترة المعسكر لإعداد اللاعبين بالشكل الكافى ورفع الحمل البدنى لهم بعد الراحة الطويلة التى حصلوا عليها والتى امتدت لمدة 4 أشهر بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم كله منذ بداية العام الحالى وأدت لإيقاف النشاط الكروى.