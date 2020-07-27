شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. محمد سالم هداف المقاولون: بحب الكينج ومثلى الأعلى عماد متعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها والمنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين أو المدربين، هذا الجانب يتجرد فيه كل شخص من البطولات والألقاب التى تحققت على يديه، ويظهر من خلاله اهتمامه بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى برة الملعب هو محمد سالم هداف المقاولون العرب ولاعب الزمالك السابق.

من قلعة ذئاب الجبل، بدأ محمد سالم مسيرته الكروية ليتألق ويلفت أنظار الأهلي والزمالك، قبل أن يفوز الفريق الأبيض بالصفقة، وبعد الرحيل عن المقاولون العرب لم يحصل على الفرصة المناسبة لإثبات كفاءته، فعاد من جديد إلى بيته الأول ليستعيد أمجاد البدايات ويفرض نفسه على أولويات أهل القمة من جديد، بعدما أحرز 5 أهداف خلال النصف الأول من الدوري رغم مشاركته في دقائق معدودة.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

هوايتى المفضله قراءة الكتب والروايات.

هل تدخل المطبخ؟

آه بدخل المطبخ بحكم إنى عايش لوحدى.

ما الأكلة التى تتميز فى ظبخها والأكلة التى تفضلها؟

بعمل صينيه بطاطس وملوخية على قدى كدا ودول أكتر الأكلات اللى بحبها مع ورق العنب.

من مطربك المفضل؟

مطربى المفضل الكينچ محمد منير.

لو لم تكن لاعب كرة ماذا كنت تتمنى أن تكون؟

لو مش لاعب كرة كنت أتمنى أكون ضابط فى القوات المسلحة.

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله ؟

كنت اتمنى اكون كريم عبدالعزيز نجم السينما

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

بحب اللبس الفورمال اكتر و شويه الكاچوال يعنى

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ما هي أكثر دولة تفضل زيارتها؟

اكثر الدول افضل زيارتها تايلاند

من هو لاعبك المفضل فى الألعاب الأخرى؟

لاعبى المفضل فى التنس هو روجيه فيدرر

ما النادي الذى تشجعه في أوروبا؟

بشجع برشلونة طبعاً.

مثلك الأعلى في كرة القدم.. على المستوى المحلي والعالمي؟

مثلى الأعلى على المستوى المحلى عماد متعب، وعلى المستوى العالمى فيرناردو توريس.

إذا كنت رياضي فى لعبة غير كرة القدم أى لعبة تختار؟

لو مش بلعب كرة كنت ممكن العب هاند بول.