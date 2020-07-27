مصدر باتحاد الكرة لمصراوي: ننتظر وصول خطاب "فيفا" خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط: تنتظر اللجنة الخماسية المشرفة على الاتحاد المصري لكرة القدم، وصول خطاب من الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) خلال الفترة المقبلة لحسم مصيرهم. ومن المقرر أن ينتهي عمل اللجنة ستنتهي بنهاية شهر يوليو الجاري (31 يوليو). وخلال تصريحات ليلا كورة، قال المصدر: "اللجنة تنتظر وصول خطاب من فيفا لتحديد مصيرهم خلال الفترة المقبلة خصوصا ان فترتهم تنتهي ٣١ يوليو". وأضاف المصدر، أن اللجنة تتوقع تمديد الفترة الزمنية للجنة، مشددًا على عدم علمه بالمدة.

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