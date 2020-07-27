صلاح يودع لوفرين: لا أعرف ماذا أقول.. أحبك وسأفتقدك كثيراً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:

ودع النجم الدولي المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي زميله ديان لوفرين بعد رحيله عن الفريق.

لوفرين انتقل إلى صفوف فريق زينيت سانت بطرسبرج الروسي ليضع حداً لمسيرته مع ليفربول بعد التتويج بأول بطولة بريميرليج في تاريخ النادي.

وفي رسالة نشرها الموقع الرسمي لليفربول، قال محمد صلاح للوفرين في توديعه: "لا أعرف ما الذي يتعين عليّ قوله يا صديقي. أنت لا تعرف ما الذي أشعر به الآن. سنفتقدك حقاً، وأنا على وجه الخصوص سأفتقدك أكثر".

Advertisements

ويتمتع محمد صلاح بعلاقة صداقة قوية مع المدافع لوفرين؛ حيث لا يتوقف الثنائي عن التفاعل معاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف صلاح في رسالته إلى صديقه: "كنت لاعباً رائعاً، وصديقا عظيم بالنسبة لي، أحبك، وسأفتقدك كثيراً، أنت رائع دائماً خارج الملعب وداخله".

وأنهى صلاح: "أشكرك على كل ما فعلته للنادي، وكل ما قدمته لي شخصياً، أتمنى لك مستقبلا أفضل ومسيرة طيبة. استمتع مع أسرتك في ناديك الجديد، أراك قريباً".