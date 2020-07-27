اتحاد الكرة لمصراوي: الشناوي تظلم على غرامة الـ8 مليون.. ومن حقه اللعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:

قال وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، إن أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز قدم تظلمًا على قرار لجنة شئون اللاعبين.

وخلال تصريحات لمصراوي قال العطار: "الشناوي قدم تظلمًا على قرار لجنة شؤون اللاعبين".

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وأضاف: "من حقه اللعب حتى صدور حكم بشأن التظلم".

وكانت لجنة شؤن اللاعبين قد قضت بتغريم الشناوي ماليًا بقيمة 8 مليون جنيه لصالح الزمالك.

وكان نادى الزمالك، قد تقدم بشكوى ضد الشناوي وطالبه خلالها برد مبلغ 8 ملايين جنيه حصل عليها قبل رحيله إلى صفوف بيراميدز.