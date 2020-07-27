محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط:
قال وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، إن أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز قدم تظلمًا على قرار لجنة شئون اللاعبين.
وخلال تصريحات لمصراوي قال العطار: "الشناوي قدم تظلمًا على قرار لجنة شؤون اللاعبين".
وأضاف: "من حقه اللعب حتى صدور حكم بشأن التظلم".
وكانت لجنة شؤن اللاعبين قد قضت بتغريم الشناوي ماليًا بقيمة 8 مليون جنيه لصالح الزمالك.
وكان نادى الزمالك، قد تقدم بشكوى ضد الشناوي وطالبه خلالها برد مبلغ 8 ملايين جنيه حصل عليها قبل رحيله إلى صفوف بيراميدز.
كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة لمصراوي: الشناوي تظلم على غرامة الـ8 مليون.. ومن حقه اللعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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