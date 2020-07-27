العطار يوضح لمصراوي.. موقف اتحاد الكرة من جائزة "رجل المباراة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبد الباسط: قال وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، إن تطبيق جائزة "رجل المباراة" مقترح وليس قرار نهائي. وخلال تصريحات لمصراوي، قال العطار: "تطبيق جائزة (رجل المباراة) مقترح وليس قرار نهائي حتى الآن". وتابع: "مازالنا قيد المناقشة، وقم يتم تطبيقه بشكل رسمي بداية من الموسم المقبل". ويجري العرف في بعض الدوريات الأوروبية أن يتم اختيار أفضل لاعب في المباراة عقب نهايتها طبقًا لأدائه واحصائياته خلال المواجهة.

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