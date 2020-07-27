أمير مرتضى: الزمالك مستعد لتحقيق دوري الأبطال تحت أي ظروف وفي أي بلد

محمد اسماعيل - القاهرة - عبر أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك عن ثقته في قدرة فريقه على تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي تحت أي ظروف وفي أي بلد.
وفي تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأبيض قال أمير مرتضى :"الزمالك مستعد للفوز بدوري الأبطال، لا تهمنا عوامل الأرض أو نظام المسابقة، كل هذا لا يشكل أزمة بالنسبة لنا".
وتابع نجل رئيس الزمالك :"مستعدون للفوز بدوري الأبطال تحت أي ظروف، هدفنا واحد وهو تحقيق اللقب، سواء كانت ستقام مباريات نصف النهائي من جولة واحدة أو ذهاباً وإياباً".
وأشارت مصادر من "كاف" إلى إقامة مباريات نصف النهائي ذهاباً وإياباً، على أن تقام المباراة النهائية في مصر أو المغرب أو دولة ثالثة لم يتم تحديدها بعد.
وأتم أمير مرتضى :"تنظيم شكل نصف النهائي أمر يخص الكاف، أما الزمالك فهو مستعد لكل الاحتمالات ولكل الظروف، وكل ما نسعى إليه هو الفوز بالبطولة".
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