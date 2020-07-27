دجلة: قد نفكر في ضم محمد محمود الموسم المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال محمد عبد الواحد المدرب العام لفريق وادي دجلة ولاعب الزمالك الأسبق، إن الفريق الدجلاوي قد يفكر في ضم محمد محمود لاعب الأهلي الموسم المقبل.

وانتقل محمود إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2018/2019 قادمًا من وادي دجلة، إلا أن الإصابات المتتالية تسببت في غيابه عن صفوف الأهلي لفترة طويلة.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو مصر، قال عبد الواحد: "قد نفكر في ضم محمود محمود إلى دجلة ولكن مع بداية الموسم الجديد".

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وتابع: "محمود لاعب كبير وإضافة لأي نادٍ، نفس الأمر بالنسبة لمحمد شريف".

وبسؤاله عن عروض الأهلي والزمالك لضم أحمد رمضان بيكهام، قال: "لم تصلنا أية عروض رسمية لبيكهام".

وعن مباراة الفريق الودية ضد الزمالك، قال: "مباراة مهمة، نحاول الوقوف على المستوى الفني والبدني للاعبين بعد فترة التوقف الطويلة".

جدير بالذكر أن دجلة واجه الزمالك مساء أمس الأحد وديًا، وحقق الفريق الأبيض الفوز برباعية دون رد سجلها أسامة فيصل "هاتريك" وحسام أشرف "هدفًا".