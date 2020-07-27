شاهد.. محمد صلاح يودع صديقه لوفرين برسالة مؤثرة

حرص الدولي المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، على توديع صديقه المدافع الكرواتي ديان لوفرين، الذي رحل اليوم الاثنين، عن صفوف الريدز إلى الدوري الروسي.

وقال محمد صلاح في فيديو نشرته صفحة ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : "لا أعرف كيف أقول ذلك، يا صديقي، لا تعرف شعوري الآن، لكننا سنفتقدك كثيرًا في ليفربول خاصة أنا، لقد كنت لاعبًا مذهلًا وصديقًا عظيمًا بالنسبة لي، سوف نفتقدك كثيرًا، سأفتقدك كثيرًا، أحبك كثيرًا، لقد كنت رائعًا داخل وخارج الملعب، لذا،

شكرًا لك على كل ما فعلته للنادي، شكرًا لك على كل ما فعلته من أجلي، أتمنى لك كل التوفيق في المستقبل، أتمنى لك أيضًا مسيرة ناجحة وأن تستمتع مع ناديك الجديد ومع عائلتك، شكرًا جزيًلا لك وأراك قريبًا".

وأعلن نادي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي، الذي يضم الدولي المصري محمد صلاح، رحيل مدافعه الكرواتي ديان لوفرين، إلى الدوري الروسي بعد نهاية موسم 2019/2020، وتتويج الريدز باللقب.

وأصدر نادي ليفربول بيانًا رسميًا منذ قليل يؤكد على رحيل لوفرين إلى صفوف زينت سان بطرسبرج الروسي، مقابل 11 مليون جنيه إسترليني، لمدة 3 سنوات مقبلة، بعد قضائه 6 سنوات في قلعة أنفيلد.

وانضم لوفرين إلى صفوف ليفربول مطلع موسم 2014/2015 قادمًا من ساوثامبتون، وخاض مع الريدز 185 مباراة فى مختلف البطولات سجل خلالها 8 أهداف وصنع 5 تمريرات ناجحة.

وحقق لوفرين مع ليفربول بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز، ودورى أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبى وكأس العالم للأندية.

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يذكر أن الكرواتي الدولي ديان لوفرين يعد أحد أقرب الأصدقاء لمهاجم وجناح ليفربول، محمد صلاح، منذ انتقال الأخير إلى أنفيلد، من روما في صيف عام 2017.

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