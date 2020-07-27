مورينيو يكشف وجه توتنهام الجميل

أكد جوزيه مورينيو مدرب توتنهام هوتسبير أن فريقه قادر على تحقيق إنجاز مهم في الدوري الأوروبي لكرة القدم خلال الموسم المقبل بعد أن ضمن مقعدا بالمسابقة القارية بتعادله مع كريستال بالاس في الجولة الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز

وقال مورينيو: بالتأكيد كل من شارك مرة في دوري الأبطال لا يريد العودة للدوري الأوروبي لكن هذا كان الأمر الوحيد المتاح بعد موسم صعب للنادي واللاعبين ولي شخصيا.

وأضاف: الظروف كانت صعبة والفريق كان في المركز 14 وبعد التعامل مع كل الأوضاع

السيئة أشعر بالسعادة للعب في الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، مطالبا بضرورة تشجيع أنفسنا في هذه المسابقة والجماهير لدعمنا من أجل تحقيق شيء جميل.

ورغم أن توتنهام بدا قويا في المرحلة الأخيرة من الموسم لا تزال الشكوك تحيط حول قدرته على منافسة ليفربول ومانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد في الموسم الجديد.

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وربما لا يرضي هذا طموح جماهير توتنهام التي استمتعت بمشاهدة فريقها في دوري

أبطال أوروبا في المواسم الأربعة الماضية لكن التأهل للدوري الأوروبي أعطاهم بعض السلوى عقب موسم عصيب.

واكد مورينيو حاجته لتدعيمات بفريقه في فترة الانتقالات لكنه ليس واثقا من المبلغ المتاح أمامه للإنفاق.

وستكون الأولوية لضم مهاجم لتخفيف الضغط على هاري كين وظهير أيمن ولاعب مبدع في وسط الملعب.

وكان توتنهام في المركز 14 بالدوري عند وصول مورينيو في نوفمبر الماضي لخلافة ماوريسيو بوكيتينو وحقق الفريق ثلاثة انتصارات فقط في الدوري قبل وصوله، لكن تحت قيادة المدرب البرتغالي أنهى توتنهام الدوري في المركز السادس ليختتم الموسم بقوة إذ فاز خمس مرات في آخر تسع مباريات بالدوري منذ استئناف الموسم وخسر مرة واحدة.