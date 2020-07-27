ليفربول يعلن رحيل لوفرين

أعلن نادي ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي، الذي يضم الدولي المصري محمد صلاح، رحيل مدافعه الكرواتي ديان لوفرين، إلى الدوري الروسي بعد نهاية موسم 2019/ 2020، وتتويج الريدز باللقب.
وأصدر نادي ليفربول بيانًا رسميًا منذ قليل يؤكد على رحيل لوفرين إلى صفوف زينت سانبطرسبرج الروسي، مقابل 11 مليون جنيه إسترليني، لمدة 3 سنوات مقبلة، بعد قضائه 6 سنوات في قلعة أنفيلد.
انضم لوفرين إلى صفوف ليفربول مطلع موسم 2014/ 2015 قادمًا من ساوثامبتون، وخاض مع الريدز
وحقق لوفرين مع ليفربول بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز، ودورى أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبى وكأس العالم للأندية.
يذكر أن الكرواتي الدولي ديان لوفرين يعد أحد أقرب الأصدقاء لمهاجم وجناح ليفربول، محمد صلاح، منذ انتقال الأخير إلى أنفيلد، من روما في صيف عام 2017.
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