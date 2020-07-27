جماهير الزمالك تتغنى بأسامة فيصل على تويتر

تألق أمس أسامة فيصل، ناشئ نادي الزمالك وسجل ثلاثة أهداف في شباك فريق وادي دجلة، في مباراة ودية أقيمت باستاد بتروسبورت التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بنتيجة 4-0.

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وعلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" احتفت الجماهير بأسامة فيصل مطالبين الإدارة بإعطائه فرصة فيما تبقى من الموسم.

الفنان نبيل الحلفاوي كتب "أمل جديد ظهر في المركز المشكلة (مركز رأس الحربة) ناشئ الزمالك أسامة فيصل، ربنا يسهل.. عسى أن يسهم في تدعيم هذا المركز في المستقبل القريب".

أحمد شريف كتب "يبقي عندنا أسامة فيصل وحسام أشرف

نروح نشتري حسام حسن من سموحة بـ٣٠ مليون جنيه؟ ناشئو الزمالك لازم ياخدوا الفرصة".

عوض مجدي قال "أسامة فيصل ناشئ الزمالك لعب 15 دقيقة جاب هاتريك وصنع انفرادًا وعمل اللي معملهوش مروان محسن في 5 مواسم".

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محمد القاضي كتب "أجيال بتسلم أجيال .. بحسه العندليب كده ف نفسه. نجمنا الصاعد إن شاء الله أسامه فيصل".

وكتب حساب آخر: "أداء جيد وبداية مبشرة من ناشئي الزمالك أسامة فيصل وحسام أشرف

وحاتم سكر، نتمنى منهم الاستمرار على الاداء الجيد والحصول على فرصة، يا زمالك دايمًا ولادك فى العالى".

قال مشجع آخر: "كلام أسامة فيصل عن طارق أكد أنه قائد حقيقي مش بس جوا الملعب".

كمال النجار كتب: "شيكابالا قاعد بره الملعب بيتنطط من الفرحة عشان أسامة فيصل.. شيكابالا بيعشق ولاد النادي وبيدعمهم دايمًا واسألوا أوباما.. الإخلاص للنادي شيئ لا يمكن إخفاؤه وبيظهر تلقائيًا.. شيكا كبير بأفعاله مش بمهاراته".

الصحفي محمد عبدالرحمن كتب "كنّت باستفسر من فترة عن أبرز لعيبة شباب في الزمالك بسبب مشروع في الشغل عن لعيبة بارزة مواليد بعد سنة ٢٠٠٠ وسألت كذا مدرب وكذا صحفي كلهم أجمعوا على اسم واحد أسامة فيصل".

المستشار محمد صبري كتب: "أسامة فيصل مستقبل نادى الزمالك ومصر إن شاء الله.. ربنا يكرمك يا أسامة شد حيلك، ونتمنى لك التوفيق".