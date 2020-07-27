على مسؤولية بارتوميو: ميسي باقِ في برشلونة

أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة، أنه واثق تماماً من أن القائد ليونيل ميسي سيوقع عقدا جديدا مع النادي .
ووصف ميسي، الذي ينتهي تعاقده في 2021، فريقه بأنه "ضعيف" و"متذبذب" بعد أن خسرلقب الدوري لصالح ريال مدريد.
كانت أخبار قد تحدثت عن رغبته بإختتام مسيرته الرياضية بعيداً عن ملعب "كامب نو".
واكد بارتوميو لصحيفة "موندو ديبورتيفو ان ميسي شددعدة مراتإنه يرغب في الاعتزال ولا تساورني أي شكوك في أنه سيوقع عقدا جديدا.
في الوقت الذي كشفت فيه إذاعة "كادينا سير" الإسبانية الشهر الماضي أن ميسي، الذي أمضى مسيرته كاملة مع برشلونة، يرغب بالرحيل إثر الخلافات بينه وبين مجلس الإدارة، وعدم رضاه عن المشروع الرياضي للنادي.
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