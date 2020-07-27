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على مسؤولية بارتوميو: ميسي باقِ في برشلونة

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أكد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي ، أنه واثق تماماً من أن القائد ليونيل سيوقع عقدا جديدا مع النادي .

ووصف ميسي، الذي ينتهي تعاقده في 2021، فريقه بأنه "ضعيف" و"متذبذب" بعد أن خسر

لقب الدوري لصالح .

 كانت أخبار قد تحدثت عن رغبته بإختتام مسيرته بعيداً عن ملعب "كامب نو".

واكد بارتوميو لصحيفة "موندو ديبورتيفو ان ميسي شددعدة مرات

إنه يرغب في الاعتزال ولا تساورني أي شكوك في أنه سيوقع عقدا جديدا.

 في الوقت الذي كشفت فيه  إذاعة "كادينا سير" الإسبانية الشهر الماضي أن ميسي، الذي أمضى مسيرته كاملة مع برشلونة، يرغب بالرحيل إثر الخلافات بينه وبين مجلس الإدارة، وعدم رضاه عن المشروع الرياضي للنادي.

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