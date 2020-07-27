توتنهام يعلن رحيل فيرتونخين وحارسه البديل

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين عن رحيل المدافع البلجيكي" يان فيرتونخين" والحارس الاحتياطي" البديل" الهولندي ميشيل فورم عن النادي بعد نهاية عقديهما .

وذكر توتنهام في بيان له عبر موقعه الرسمي: أن فيرتونخين الذي انضم إلى الفريق قادما من أياكس

امستردام الهولندي عام 2012 خدم النادي بإخلاص طوال 8 مواسم مضت حيث شارك في 315 مباراة في كل البطولات وسجل 14 هدفا .

وساهم في بلوغ الفريق إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي

للمرة الأولى في تاريخه .

وأضاف النادي الإنجليزي أن الحارس الهولندي ميشيل فورم انضم للفريق عام 2014 قادما من سوانزي سيتي حيث شارك في 48 مباراة في كل البطولات .

وكان توتنهام أنهى موسم الدوري الإنجليزي باحتلال المركز السادس برصيد 49 نقطة، وضمن التأهل إلى الدوري الأوروبي في اليوم الأخير من مسابقة الدوري الإنجليزي 2019-2020 .