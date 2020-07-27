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توتنهام يعلن رحيل فيرتونخين وحارسه البديل

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أعلن نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم اليوم الاثنين عن رحيل المدافع البلجيكي" يان فيرتونخين" والحارس الاحتياطي" البديل" الهولندي ميشيل فورم عن النادي بعد نهاية عقديهما .

وذكر توتنهام في بيان له عبر موقعه الرسمي: أن فيرتونخين الذي انضم إلى الفريق قادما من أياكس

امستردام الهولندي عام 2012 خدم النادي بإخلاص طوال 8 مواسم مضت حيث شارك في 315 مباراة في كل البطولات وسجل 14 هدفا .

 وساهم في بلوغ الفريق إلى نهائي الموسم الماضي

للمرة الأولى في تاريخه .

وأضاف النادي الإنجليزي أن الحارس الهولندي ميشيل فورم انضم للفريق عام 2014 قادما من سوانزي سيتي حيث شارك في 48 مباراة في كل البطولات .

وكان توتنهام أنهى موسم باحتلال المركز السادس برصيد 49 نقطة، وضمن التأهل إلى الدوري الأوروبي في اليوم الأخير من مسابقة الدوري الإنجليزي 2019-2020 .

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