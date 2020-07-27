وادي دجلة يحدد موقف محمد عبدالعاطي من الانتقال للزمالك

كشف محمد عبدالواحد، المدرب العام لفريق وادي دجلة، موقف نجم الفريق الأول لكرة القدم، محمد عبدالعاطي، من الانتقال إلى صفوف الزمالك خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري، بعد أنباء سعي القلعة البيضاء للحصول

على خدماته.

قال عبدالواحد في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر"، المذاع على راديو مصر: "الزمالك طلب ضم اللاعب في الموسم الماضي، لكن الأمر لم يكتمل

بسبب النواحي المالية، حيث طلب ماجد سامي رئيس النادي الحصول على مبلغ كبير، وبالتالي لم يتم انتقاله".

وزاد: "وادي دجلة يوافق على رحيل اللاعبين في حالة وصول عروض جيدة، وهناك أسماء عدة انتقلت لأندية أخرى مثل أحمد زيزو ومحمد محمود ومحمد شريف وغيرهم".