الاسماعيلى يصعد أزمة عدم وصول لاعبيه الأجانب إلى اتحاد الكرة

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن الاسماعيلى قرر تصعيد أزمة عدم وصول لاعبيه الأجانب إلى اتحاد كرة القدم المصري. وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" قرر مسئولو النادى الإسماعيلى تصعيد أزمة تأخر عودة اللاعبين الأجانب للقاهرة لمسئولى اتحاد الكرة". راديو مصر:" قرر مسئولو النادى الإسماعيلى تصعيد أزمة تأخر عودة اللاعبين الأجانب للقاهرة لمسئولى اتحاد الكرة". وأضاف: "الاسماعيلي اقترب من نهاية فترة الإعداد والمباريات الودية التى خاضها الفريق استعداداً لعودة بطولة الدورى دون ظهور الأجانب". الإعداد والمباريات الودية التى خاضها الفريق استعداداً لعودة بطولة الدورى دون ظهور الأجانب". وواصل:" الجهاز الإدارى بالنادى الإسماعيلى أنهى إجراءات وصول الرباعى الأجنبى بصفوف الفريق إلى القاهرة، وينتظر اللاعبون وصول الموافقات الأمنية لدخول البلاد للانتظام فى تدريبات الفريق".

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