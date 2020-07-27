١٥ لاعباً في معسكر منتخب الشباب

قرر الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين، ضم ١٥ لاعبًا فقط ممن لا يشاركون مع فرقهم في الدوري الممتاز، للمعسكر المقرر إنطلاقه ٥ أغسطس المقبل. ويخوض المنتخب معسكر مفتوحًا من يوم ٥ أغسطس استعدادًا لتصفيات شمال إفريقيا التي تنطلق ٧ نوفمبر المقبل في تونس.

ووقع المنتخب في مجموعة تضم تونس وليبيا والجزائر والمغرب.

الدوري الممتاز، للمعسكر المقرر إنطلاقه ٥ أغسطس المقبل. ويخوض المنتخب معسكر مفتوحًا من يوم ٥ أغسطس استعدادًا لتصفيات شمال إفريقيا التي تنطلق ٧ نوفمبر المقبل في تونس.ووقع المنتخب في مجموعة تضم تونس وليبيا والجزائر والمغرب.

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