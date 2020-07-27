الإسماعيلي مهدد بالحرمان من قيد الصفقات الجديدة

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن الاسماعيلى مهدد بايقاف القيد بسبب نجوم المستقبل بسبب قضية إبراهيم حسن.

وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" الاسماعيلى مهدد بايقاف القيد بسبب نجوم المستقبل: "النادي الإسماعيلي أصبح مهدد بإيقاف القيد وتأكيد الحكم الأول الذي حصل عليه نادي نجوم المستقبل وهو غرامه ٢٠ مليون و٥٠٠ ألف لصالح

النجوم، بسبب بيع ابراهيم حسن لاعب الاسماعيلى السابق لنادى الزمالك دون علم نادى النجوم الذى يعد طرف ثالث فى العقد المبرم بين الاسماعيلى ونجوم المستقبل".

وأضاف: "الإسماعيلي قدم استئناف على الحكم وتم تأجيل الجلسه فى المحكمه الرياضيه لمدة شهر واستند الاسماعيلى فى استئتافه ان ابراهيم حسن تم

بيعه للزمالك بمبلغ ٥ مليون وهو ما نفته ادارة نجوم المستقبل فى دعوتها التى استندت على تقديم عرض للاسماعيلى بشراء ابراهيم حسن بمبلغ ١٧ مليون جنيه قبل بيعه للزمالك".

وواصل: "مجلس ادارة نادى النجوم لم يتنازل وفور حصوله على الحكم سيطالب الاسماعيلى بالتسديد او المطالبه بايقاف القيد للاسماعيلى وهو الامر الذى يعتبر بمثابة ازمه فى القلعه الصفراء نظرا للازمه الماليه الطاحنه التى يمر بها الاسماعيلى وسيظهر الحكم النهائي من المحكمه الرياضيه خلال شهر اغسطس المقبل".