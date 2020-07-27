وادي دجلة: سنطلب استعارة ثنائي الأهلي في الموسم القادم.. ولا توجد عروض رسمية لضم بيكهام

أكد المدرب العام لفريق وادي دجلة محمد عبد الواحد، أن الأهلي لم يرسل أي عروض رسمية من أجل التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني سيبحث إمكانية استعارة ثنائي الأهلي محمد شريف ومحمد محمود في الموسم القادم.

وقال عبد الواحد في تصريحات عبر برنامج “ملعب الصقر” المذاع على راديو مصر:” محمد محمود لاعب كبير، وقد نفكر في استعارته خلال الموسم القادم، وهو اضافة كبيرة، وأيضا محمد شريف لاعب جيد، نتمني استعارة الثنائي”.

وأضاف: ” لم يصلنا عروض رسمية من الأهلي أو الزمالك لضم أحمد رمضان بيكهام، وهو لاعب كبير، ويستحق اللعب لنادي كبير”.

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وتابع:” بيكهام قادر على اللعب لأحد الأندية الكبيرة في مصر، وبالتأكيد فهو يميل للعب للأهلي”.

وحول موقف محمد عبدالعاطي، قال: “الزمالك طلب ضمه في الموسم الماضي، لكن الأمر لم يكتمل بسبب النواحي المالية، حيث طلب ماجد سامي رئيس النادي الحصول على مبلغ كبير، وبالتالي لم يتم انتقاله”.

وزاد:” وادي دجلة يوافق على رحيل اللاعبين في حالة وصول عروض جيدة، وهناك أسماء عديدة انتقلت لأندية آخرى مثل احمد زيزو ومحمد محمود ومحمد شريف وغيرهم”.

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