رياضة | وليد أزارو يدخل حسابات أولمبياكوس اليوناني

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وليد أزارو يدخل حسابات أولمبياكوس اليوناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل اللاعب الدولي المغربي وليد أزارو مهاجم النادى الأهلي حسابات نادى أولمبياكوس اليوناني للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية بعد انتهاء إعارته من صفوف نادى الإتفاق السعودي.

وذكرت تقارير يونانية اليوم الإثنين أن إدارة نادى أولمبياكوس وضعت أزارو خيار اول للتعاقد معه فى حال عدم نجاح ضم أحمد حسن كوكا من صفوف نادى سبورتينج براجا البرتغالي هذا الصيف.

يذكر أن كوكا قد انضم لصفوف نادى أولمبياكوس خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 6 شهور على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء هذا الصيف لكن حتي الآن لم يتوصل النادى اليوناني مع براجا لحل نهائي لضم اللاعب الدولي المصري بناءا على رغبة مدرب الفريق.

بينما عاد المهاجم الدولي المغربي وليد أزارو الي صفوف النادى الأهلي هذا الصيف بعد رفضه مد الإعارة مع نادى الإتفاق السعودي بسبب مشاكل مع الإدارة.