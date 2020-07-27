رياضة | وكيل أعماله يحسم موقف كاسونجو مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيل أعماله يحسم موقف كاسونجو مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد بلال نظير وكيل أعمال الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم فريق الزمالك، أن اللاعب لم يتم حسم موقفه من الرحيل عن الفريق الأبيض، سواء بالبيع أو الإعارة.
وقال نظير في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" كاسونجو لاعب محترم، ولديه علاقة جيدة مع إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور".
وأضاف:" الزمالك لم يحسم موقف كاسونجو بشكل رسمي حتى الآن، سواء ببيعه أو إعارته في الموسم الجديد".
وواصل:" لن يكون هناك ضغط أي طرف، الزمالك لم يتخذ أي خطوة للإضرار باللاعب في الفترة الماضية".
وأكمل:" أنيس سالتو لاعب الاتحاد السكندري لم يهرب، سافر خارج مصر قبل العودة للتدريبات بأيام مقبلة، وهو سافر بأذن من النادي".
وزاد:" سالتو سيعود اللاعب خلال الأيام المقبلة، ينتظر فقط الحصول على تأشيرة للعودة إلى مصر".