رياضة | وكيل أعماله يحسم موقف كاسونجو مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيل أعماله يحسم موقف كاسونجو مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد بلال نظير وكيل أعمال الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم فريق الزمالك، أن اللاعب لم يتم حسم موقفه من الرحيل عن الفريق الأبيض، سواء بالبيع أو الإعارة.

وقال نظير في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" كاسونجو لاعب محترم، ولديه علاقة جيدة مع إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور".

وأضاف:" الزمالك لم يحسم موقف كاسونجو بشكل رسمي حتى الآن، سواء ببيعه أو إعارته في الموسم الجديد".

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وواصل:" لن يكون هناك ضغط أي طرف، الزمالك لم يتخذ أي خطوة للإضرار باللاعب في الفترة الماضية".

وأكمل:" أنيس سالتو لاعب الاتحاد السكندري لم يهرب، سافر خارج مصر قبل العودة للتدريبات بأيام مقبلة، وهو سافر بأذن من النادي".

وزاد:" سالتو سيعود اللاعب خلال الأيام المقبلة، ينتظر فقط الحصول على تأشيرة للعودة إلى مصر".