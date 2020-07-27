رياضة | أمير مرتضى: محمود علاء اعتذر على ما بدر منه في مباراة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى: محمود علاء اعتذر على ما بدر منه في مباراة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي أن محمود علاء مدافع الفريق قدم اعتذاره على ما بدر منه في مباراة بيراميدز الودية.

وقال أمير مرتضى : "اعتذار علاء موقف رائع بالنسبة لنا يؤكد أن اللاعب يتحمل المسئولية ويتدارك أي خطأ سريعا".

وأضاف : "لكن ما حدث بالهجوم عليه من بعض الجماهير أو وسائل الإعلام مرفوض، فأي لاعب معرض أن يخطأ و مسيرة محمود علاء مع الزمالك بها أكثر من أمر إيجابي وطوال السنين التي لعب لها للزمالك قدم آداء رجوليا ومن الوارد أن يحدث أمر أو رد فعل غير إيجابي لكن الأهم أنه تدارك خطأه سريعا".