رياضة | أمير مرتضى: نستعد لدوري أبطال إفريقيا وهدفنا حصد اللقب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أمير مرتضى: نستعد لدوري أبطال إفريقيا وهدفنا حصد اللقب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالنادي أن الفريق ليس لديه أي مشكلة في عودة نظام مسابقة دوري أبطال أفريقيا كما كان بإقامة مباريات نصف النهائي ذهاب وعودة .

وتايع أمير مرتضى أنه سواء كانت البطولة ستقام من جولة واحدة أو بنظام الذهاب والعودة فهو أمر يخص الكاف اما الزمالك فلديه الاستعداد في كل الحالات.

وأضاف :"نستعد جيدا من الناحية الفنية وتجهيز الفريق بالشكل المطلوب في الوقت الحالي قبل استئناف البطولة وهو الأمر المطلوب، أما عوامل الأرض أو نظام المسابقة فلا أزمة بالنسبة لنا ومستعدون تحت أي ظروف لأن تركيزنا هو تحقيق اللقب".