رياضة | مصدر بالأهلي لـ"الخليج 365 الرياضي": طالبنا الاتفاق بباقي مستحقات إعارة أزارو واللاعب يعود في هذا الموعد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مصدر بالأهلي لـ"الخليج 365 الرياضي": طالبنا الاتفاق بباقي مستحقات إعارة أزارو واللاعب يعود في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، موعد عودة المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار إلى الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم الجاري.

وكان أزارو، أنهى إعارته إلى الاتفاق السعودي ورفض تمديد الإعارة بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، بسبب عدم حصوله على المستحقات.

الأمر الذي جعل الاتحاد السعودي، ينشر وثيقة تمنع أي نادي سعودي من التفاوض مع اللاعب مستقبلًا أو ضمه بسبب حظره من اللعب في الدوري السعودي مرة أخرى.

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وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": "اللاعب سيتواجد داخل التتش خلال أسبوع من الآن، والانخراط في التدريبات الجماعية".

وأضاف: "خاطبنا الاتفاق السعودي من أجل الحصول على مبلغ 100 ألف دولار باقي مستحقات إعارة اللاعب، بعدما تم تحصيل 100 ألف دولار، عند توقيع عقد الإعارة".

واختتم عن منع اللاعب من اللعب في الدوري السعودي: "هذا الأمر داخلي في السعودية، ليس لنا علاقه به، انتهت إعارة اللاعب وهو لم يرغب في البقاء، هذا الأمر منتهي".