رياضة | خماسي الأهلي يطالبون بتحديد مصيرهم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 يوليو 2020 03:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خماسي الأهلي يطالبون بتحديد مصيرهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن الأهلي يسابق الزمن لحسم مصير 5 لاعبين مع الفريق خلال الفترة المقبلة، على رأسهم المغربي وليد آزارو.

وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر:" أزمة كبيرة بتواجه لجنة التخطيط في الأهلي بسبب الخماسي أحمد الشيخ وحسين السيد ووليد أزارو وكريم نيدفيد والأنجولي جيرالدو اللي طلبوا تحديد موقفهم من الموسم الجديد سواء بالبقاء أو الرحيل، خصوصا أن جالهم عروض خارجية وعايزين يحددوا موقفهم منها".

وأضاف: "لجنة التخطيط من جانبها اخطرت وكلاء اللاعبين ان حسم مصيرهم سيكون من خلال الجلسة التي سيتم عقدها مع المدير الفني رينيه فايلر خلال الفترة المقبلة لتحديد احتياجاته الفنية للموسم القادم".

وواصل:" لكن من الواضح حتى الان ان رينيه فايلر غير موافق على عودة وليد أزارو، رغم مطالبة اللجنة بعودته، لكن اللجنة لا تريد إعلان موقفها خوفا من الصدام مع السويسري".