الامارات | صدمة جديدة للمصري محمد صلاح في انجلترا.. يسجل ولكن!

شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة جديدة للمصري محمد صلاح في انجلترا.. يسجل ولكن! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع إحصاءات كرة القدم العالمي "هوسكورد" عن التشكيل المثالي لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، وفقاً لمعدلات عطاء اللاعبين خلال الجولات الـ38 للبطولة الأقوى في العالم.

وخلت القائمة من اسم نجم ليفربول، المصري محمد صلاح على الرغم من تسجيله 19 هدفاً وصناعته 10 أهداف خلال الموسم الحالي ومساهمته في تتويج "الريدز" بلقب البطولة الغائب عن خزائنه منذ 30 عاماً عن خزائن النادي، وفي المقابل، حضر في القائمة زميله في الفريق السنغالي ساديو ماني الذي سجل 18 هدفاً.

وفي الوقت الذي يتغنى نادي ليفربول بالنجم المصري ويغرد على حسابه باللغة العربية بأبيات شعرية تغازل فنونه في الملاعب، يتلقى اللاعب انتقادات فنية بدأت من رابطة الكتاب التي لم تمنحه أي صوت خلال عملية اختيار أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي التي نال لقبها قائد ليفربول هندرسون، قبل ان تخرج أرقام وإحصاءات "هوسكورد" لتفضل لاعبين آخرين على حسابه.

والمفارقة، أن حارس مرمى أرسنال بيرند لينو حجز مركزاً في التشكيل المثالي على حساب حارس ليفربول البرازيلي أليسون بيكر، في وقت استقبلت فيه شباك الأول 48 هدفاً مقابل 33 هدفاً تلقتها شباك ليفربول طوال مباريات الدوري.

وتشكل خط الدفاع من: لوكاس ديني (إيفرتون)، جيمس تاركوسكي (بيرنلي)، فان دايك (ليفربول)، ريكاردو بيريرا (ليستر سيتي).

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وفي خط الوسط ساديو ماني (ليفربول)، جيمس ماديسون (ليستر سيتي)، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)، أداما تراوري (وولفرهامبتون)، وللهجوم: أنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد)، وراؤول خيمينيز (وولفرهامبتون).

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