شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: نستعد لدوري أبطال أفريقيا وهدفنا حصد اللقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن الفريق ليس لديه أي مشكلة في عودة نظام مسابقة دوري أبطال أفريقيا كما كان بإقامة مباريات نصف النهائي ذهاب وعودة.

وقال أمير مرتضى إنه سواء كانت البطولة ستقام من جولة واحدة أو بنظام الذهاب والعودة، فهو أمر يخص «كاف»، أما الزمالك فمستعد في كل الحالات.

وأضاف: «نستعد جيدًا من الناحية الفنية وتجهيز الفريق بالشكل المطلوب في الوقت الحالي قبل استئناف البطولة وهو الأمر المطلوب، أما عوامل الأرض أو نظام المسابقة فلا أزمة بالنسبة لنا ومستعدون تحت أي ظروف لأن تركيزنا هو تحقيق اللقب».