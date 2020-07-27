شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يرهن موافقته على رحيل محمود وادي بحل أزمة القيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ينتظر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية، حل أزمة القيد للموافقة على رحيل مهاجم الفريق محمود وادي.

ويعاني المصري من عدم القدرة على قيد لاعبين جدد، بناء على قرار من المحكمة الرياضية، على خلفية الأزمة التي حدثت بين مسؤولي البورسعيدي ونظرائهم في الهلال الأبيض السوداني، بعد التعاقد مع الإيفواري الشيخ موكورو.

يأتي هذا بالرغم من تأكيدات نصر عزام، المحامي الدولي الذي يتولى مهمة الدفاع عن المصري، بحل الأزمة قريباً، والاكتفاء بحرمان الفريق من إبرام تعاقدات جديدة لفترة قيد واحدة، كانت في يناير الماضي.

وتلقى «وادي» العديد من العروض خلال الفترة الماضية للرحيل عن قلعة بورسعيد، أبرزها من ناديي بيراميدز والزمالك.

وعلمت «المصري اليوم» أن اللاعب طلب الموافقة على رحيله في الصيف المقبل، لخوض تجربة جديدة في الدوري الممتاز، لافتًا إلى أنه يريد التتويج ببطولة، والمشاركة في البطولة الأفريقية.

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